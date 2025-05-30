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Умер Александр Лисицын, актер театра и телесериала «Ментовские войны»

Актер Александр Лисицын умер на 71-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

Артист театра и кино Александр Лисицын ушел из жизни. Актеру было 70 лет. Он скончался после продолжительной болезни, гипертонии. Об этом уведомили в театре драмы «Творческая мастерская».

Актер играл в спектаклях карельской студии с 1986 года. Он также неоднократно снимался в кино. Так, артист известен по ролям в телесериалах «Ментовские войны» и «Улица разбитых фонарей».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни большой актер русской театральной школы, наш дорогой коллега и товарищ народный артист Карелии Александр Николаевич Лисицын», — выразили соболезнования сотрудники «Творческой мастерской».

Накануне также скончался актер Питер Квон. Он умер на 74-м году жизни. Известно, что Питер Квон ушел из жизни во сне.