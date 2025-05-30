Финансист Шепелев спрогнозировал рост курса рубля на следующей неделе

В четверг, 29 мая, курсы иностранных валют в России обновили двухлетний минимум. Во время торгов на Московской бирже курс юаня снижался на 1,6% — до 10,84 рубля, тогда как доллар на межбанковском рынке дешевел на 2,6% — до 77,83 рубля. В последний раз такие низкие значения можно было наблюдать ещё в мае 2023 года, передает RT.