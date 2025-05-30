Финансист Шепелев спрогнозировал рост курса рубля на следующей неделе

Курс рубля может вырасти на рынке валют относительно доллара на следующей неделе. Таким мнением в разговоре с корреспондентом издания «Газеты.Ru» поделился финансист Александр Шепелев.
— На следующей неделе доллар будет стоить 80,5−81,5 рублей, — считает специалист.
По словам эксперта, на рынок валют могут повлиять сокращения объемов экспортной выручки из-за спада нефтяных цен во второй половине весны. А также рост валютного спроса из-за начала сезона летних отпусков.
В четверг, 29 мая, курсы иностранных валют в России обновили двухлетний минимум. Во время торгов на Московской бирже курс юаня снижался на 1,6% — до 10,84 рубля, тогда как доллар на межбанковском рынке дешевел на 2,6% — до 77,83 рубля. В последний раз такие низкие значения можно было наблюдать ещё в мае 2023 года, передает RT.
При этом эксперты не исключают, что курс доллара может вырасти выше 90 рублей, а евро — дойти до 100. Это может произойти летом 2025 года, передают «Известия».