Как помочь ребенку с аллергией: советы педиатра

Лето и весна — период обострения аллергии на пыльцу растений. От поллиноза страдают не только взрослые, но и дети. Как родителям облегчить симптомы заболевания у ребенка, рассказал «Газете.Ru» аллерголог-иммунолог, педиатр Никита Головин.
— Пыльца может оседать на одежде и постельном белье. Регулярно стирайте вещи ребенка в горячей воде (не менее 60 градусов Цельсия) и сушите их в сушильной машине. Это поможет удалить аллергены и предотвратить их распространение, — посоветовал доктор.
Медик уточнил, что некоторые добавки, такие как витамин С, D и цинк, могут помочь укрепить иммунную систему и снизить реакцию организма на аллергены. При этом, назначить БАДы и их дозировку ребенку должен врач.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что при поллинозе могут чесаться глаза, наблюдаются слезотечение, насморк, иногда — удушье. В тяжелых случаях у пациентов развивается бронхиальная астма.
Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) является способом долгосрочного лечения аллергии. В ходе терапии пациент получает небольшие дозы аллергена, чтобы приучить иммунную систему к нему, передает RT.