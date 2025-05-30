«Терять время — смертельно»: врач назвал главные признаки инсульта

Ранее KP.RU отметил, что ишемический инсульт — одна из наиболее частых причин инвалидности и смерти в мире. При инсульте действовать нужно очень быстро. Для того чтобы спасти здоровье и жизнь есть всего 24 часа. Но даже своевременно принятые меры и последующая реабилитация не гарантируют полного излечения. Одним из наиболее перспективных решений может стать терапия стволовыми клетками.