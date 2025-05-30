«Терять время — смертельно»: врач назвал главные признаки инсульта

При инсульте счет идет на минуты: любое промедление может грозить пациенту серьезными последствиями, а значит, важно как можно скорее вызвать скорую помощь. О главных признаках инсульта рассказал изданию RuNews24.ru врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов.
— При инсульте терять время — смертельно. Вызывать скорую помощь нужно, если наблюдаются хотя бы один из следующих симптомов: внезапная слабость или головокружение, резкая сильная головная боль без видимой причины, потеря сознания, — сказал врач.
Доктор отметил, что обратиться в скорую необходимо также при онемении лица или конечностей, трудностей с речью, ухудшении зрения и проблемах с координацией.
Ранее KP.RU отметил, что ишемический инсульт — одна из наиболее частых причин инвалидности и смерти в мире. При инсульте действовать нужно очень быстро. Для того чтобы спасти здоровье и жизнь есть всего 24 часа. Но даже своевременно принятые меры и последующая реабилитация не гарантируют полного излечения. Одним из наиболее перспективных решений может стать терапия стволовыми клетками.