Психолог перечислила факторы развития тревожности

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что гормоны счастья, такие как дофамин и эндорфин, можно «запустить» благодаря физическим нагрузкам или занятиям любимыми хобби. Обратите внимание и на своё питание: стресс может нарушить работу желудка, и в состоянии нервозности у нас может пропадать аппетит из-за увеличенной выработки стрессовых гормонов.