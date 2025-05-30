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Психолог перечислила факторы развития тревожности

Психолог Игонина: генетика и конфликты способствуют развитию тревожности.

Источник: Комсомольская правда

Постоянная тревога может развиться на фоне самых разных факторов. Это может быть как склонность к перфекционизму, так и генетическая предрасположенность, об этом заявила в беседе с изданием «РИАМО» специалист службы психологической помощи Екатерина Игонина.

— Имеют значение склонность в перфекционизму, проблемы с самооценкой, потери, конфликтные ситуации. А также генетическая предрасположенность и нарушение химического баланса в головном мозге, — объяснила психолог.

По ее словам, даже если повышенная тревожность возникает из-за физиологических проблем, наладить эмоциональную стабильность возможно, если обратиться к соответствующему специалисту.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что гормоны счастья, такие как дофамин и эндорфин, можно «запустить» благодаря физическим нагрузкам или занятиям любимыми хобби. Обратите внимание и на своё питание: стресс может нарушить работу желудка, и в состоянии нервозности у нас может пропадать аппетит из-за увеличенной выработки стрессовых гормонов.