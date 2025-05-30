День защиты детей 2025: об истории праздника, какие мероприятия будут проходить

День защиты детей был учреждён, чтобы привлечь внимание взрослых к их проблемам и правам, которые часто нарушаются действиями взрослых. По данным ООН, в 2020 году около 160 миллионов детей были вовлечены в детский труд, особенно в наименее развитых странах, где каждый четвёртый ребёнок работает во вредных условиях. Кроме того, на поддержку детей в мире тратится в среднем всего 1,1% ВВП, а проблема голода среди детей остаётся острой: по прогнозам ЮНИСЕФ, в 2025 году гуманитарная помощь понадобится более 213 миллионам детей.