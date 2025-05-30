Как выбрать солнцезащитные очки и не навредить глазам: советы врача

Выбирая солнцезащитные очки важно обращать внимание не столько на их красоту, сколько на на материал и цвет их линз. Так, модные цветные линзы не способны защитить глаза от ультрафиолета. Об этом предупредил в беседе с «Газетой.Ru» медицинский оптометрист Ярослав Елисеев.