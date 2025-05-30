Как выбрать солнцезащитные очки и не навредить глазам: советы врача

Выбирая солнцезащитные очки важно обращать внимание не столько на их красоту, сколько на на материал и цвет их линз. Так, модные цветные линзы не способны защитить глаза от ультрафиолета. Об этом предупредил в беседе с «Газетой.Ru» медицинский оптометрист Ярослав Елисеев.
Желтые и оранжевые линзы могут помочь в условиях плохой видимости, но для яркого солнца они не годятся. А вот модные голубые и розовые варианты — это скорее стильный аксессуар, чем функциональная защита, отметил врач.
Он посоветовал обращать внимание и на материал линз. Так, стеклянные линзы дают максимально четкую картинку, но они тяжелее и могут разбиться. А вот пластиковые легче и дешевле, но менее устойчивы к царапинам.
Ранее RT сообщил, что отказ от темных очков в солнечную погоду может привести к катаракте или злокачественной опухоли глаза. Офтальмологи советуют выбирать очки с серыми и коричневыми оттенками линз, так как они менее всего искажают цветопередачу.
Кстати, линзы с поляризацией уменьшат блики от отражённых поверхностей, что особенно полезно при вождении и занятиях водными видами спорта, передает Life.ru.