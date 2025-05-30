Россияне рассказали, как относятся к подработкам детей на каникулах

Чуть больше половины родителей одобряют желание своих детей подработать на каникулах, к такому выводу пришли аналитики в результате исследования. Результаты опроса опубликовало издание «Газета.Ru».
— 51% опрошенных россиян поощряют детскую летнюю подработку. В половине случаев дети сами инициируют разговор с родителями о работе, наиболее активными в этом плане оказываются школьники в возрасте от 13 до 15 лет, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что подростки обычно копят заработанные деньги на дорогую технику — смартфон или ноутбук, а также на развлечения и сладости.
Ранее RT рассказал о популярных у молодежи вакансиях летом. В список вошли промоутеры, курьеры, официанты и консультанты.
Если ребёнку не исполнилось 14 лет, то он может устроиться только на нетяжёлую работу в кинотеатре, театре, цирке или принимать участие в киносъемках, концертах и рекламе. По достижении 16 лет подросток имеет право устраиваться на работу без согласия родителей, передает телеканал «Царьград».