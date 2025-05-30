Россияне рассказали, как относятся к подработкам детей на каникулах

Если ребёнку не исполнилось 14 лет, то он может устроиться только на нетяжёлую работу в кинотеатре, театре, цирке или принимать участие в киносъемках, концертах и рекламе. По достижении 16 лет подросток имеет право устраиваться на работу без согласия родителей, передает телеканал «Царьград».