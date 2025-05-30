Келлог назвал обеспокоенность РФ расширением НАТО закономерной

«Знаете, я, наверное, могу назвать вам четыре страны НАТО, а необходимо 32 из 32, чтобы позволить вам вступить в НАТО. И мы видели, как другие страны говорили, ну, мы не слишком уверены в этом», — заявил спецпредставитель Трампа.