Келлог назвал обеспокоенность РФ расширением НАТО закономерной

Спецпредставитель президента Соединённых Штатов по Украине Кит Келлог заявил, что считает «закономерной» обеспокоенность Российской Федерации расширением Североатлантического альянса в восточном направлении.
«Это закономерное беспокойство. Мы говорили неоднократно, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и мы не единственная страна, которая так думает», — сказал он.
Заявление прозвучало в эфире телеканала ABC.
Келлог ответил на вопрос о том, готова ли американская сторона «пойти навстречу» требованию Российской Федерации остановить расширение альянса на восток.
«Знаете, я, наверное, могу назвать вам четыре страны НАТО, а необходимо 32 из 32, чтобы позволить вам вступить в НАТО. И мы видели, как другие страны говорили, ну, мы не слишком уверены в этом», — заявил спецпредставитель Трампа.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что команда президента Соединённых Штатов отошла от идеи членства Украины в Североатлантическом альянсе.