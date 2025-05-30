Роспотребнадзор: на круизном лайнере «Михаил Булгаков» обнаружили норовирус

На борту круизного лайнера «Михаил Булгаков», курсировавшего по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, выявлена вспышка норовирусной инфекции.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора, с 19 по 28 мая 2025 года более ста пассажиров и членов экипажа обратились за медицинской помощью с симптомами кишечного заболевания. После получения информации эпидемиологическое расследование было начато незамедлительно, и уже в первые сутки лаборатории Роспотребнадзора установили возбудителя — норовирус.
По данным ведомства, все заболевшие были изолированы, случаев тяжелого течения инфекции не зафиксировано. Ведется активная работа по выявлению и наблюдению за контактными лицами. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции приняты комплексные санитарно-противоэпидемические меры.
Проверка санитарного состояния выявила серьезные нарушения: к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками инфекционного заболевания, а также не прошедшие обязательный медицинский осмотр. В результате лабораторных анализов среди экипажа, включая поваров, работников кухни и бармена, обнаружены бессимптомные носители норовируса.
В адрес туристической компании «Московский туристический флот» и судовладельца — компании «Московское речное пароходство» — выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. На судне организованы меры по текущей и заключительной дезинфекции.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа объяснила, что пища с кислым запахом может стать причиной норовируса.