Роспотребнадзор: на круизном лайнере «Михаил Булгаков» обнаружили норовирус

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора, с 19 по 28 мая 2025 года более ста пассажиров и членов экипажа обратились за медицинской помощью с симптомами кишечного заболевания. После получения информации эпидемиологическое расследование было начато незамедлительно, и уже в первые сутки лаборатории Роспотребнадзора установили возбудителя — норовирус.