Кинолог перечислил продукты, категорически запрещенные для собак

— Авокадо, которое полезно для человека, очень опасно для собак из-за содержащегося в нем персина. Для питомцев это яд. Еще один похожий продукт в списке — виноград. Антиоксидант ресвератрол в нем вызывает у собак отравление и почечную недостаточность. Также нельзя давать питомцу изюм, — рассказал эксперт.