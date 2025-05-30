Кинолог перечислил продукты, категорически запрещенные для собак

Ветеринары не устают напоминать: привычные для человека продукты могут стать ядом для домашнего питомца. О том, какие угощение ни в коем случае нельзя предлагать собаке, напомнил в разговоре с корреспондентом «РИАМО» кинолог Владимир Голубев.
— Авокадо, которое полезно для человека, очень опасно для собак из-за содержащегося в нем персина. Для питомцев это яд. Еще один похожий продукт в списке — виноград. Антиоксидант ресвератрол в нем вызывает у собак отравление и почечную недостаточность. Также нельзя давать питомцу изюм, — рассказал эксперт.
Специалист уточнил, что не стоит угощать пса шоколадом — его употребление может привести к необратимым последствиям и даже вызвать поражение печени. Также не следует предлагать четвероногому другу абрикосы, черешню, лук и чеснок.
Ранее «Известия» сообщили, что жевательная резинка представляет угрозу для питомца. Главная опасность заключается в том, что, собака, проглотив ее, может задохнуться. Кроме того, опасное вещество, входящее в ее состав, может нанести серьезный вред здоровью питомца, что также грозит летальным исходом.
Летом собаке можно дать погрызть собаке кусочек яблока или груши, из ягод — черную смородину, передает «Москва 24».