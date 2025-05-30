Куда сходить в Самаре 31 мая и 1 июня: подборка мероприятий на выходные

В ближайшие выходные, 31 мая и 1 июня, Самара встречает последний день весны и первый день лета — а вместе с ним и День защиты детей. По этому случаю в городе пройдут лекции, выставки, концерты, киносеансы под открытым небом, экскурсии и спектакли. В программе есть события как для взрослых, так и для детей — от мастер-классов и игр до добрых фильмов и мультфильмов. «МК в Самаре» собрал всё самое интересное — планируйте отдых заранее!