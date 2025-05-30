Куда сходить в Самаре 31 мая и 1 июня: подборка мероприятий на выходные

В ближайшие выходные, 31 мая и 1 июня, Самара встречает последний день весны и первый день лета — а вместе с ним и День защиты детей. По этому случаю в городе пройдут лекции, выставки, концерты, киносеансы под открытым небом, экскурсии и спектакли. В программе есть события как для взрослых, так и для детей — от мастер-классов и игр до добрых фильмов и мультфильмов. «МК в Самаре» собрал всё самое интересное — планируйте отдых заранее!
Лекция «Архитектурные образы (анти)утопии в мировом кино» (12+) в музее-галерее «Заварка».
Когда: 31 мая, 16:00. Где: ул. Самарская, 207.
Это уже третья лекция из цикла «Архитектура в кадре» (12+). Лектор — исследователь кино, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов. На лекции поговорят о том, как архитектура в кино отражает представления о будущем. В программе — анализ культовых фильмов, таких как «Метрополис» (12+) Фрица Ланга, «Бегущий по лезвию» (18+) Ридли Скотта и «Кин-дза-дза!» (12+) Георгия Данелия, а также менее известных картин, предсказавших образы сегодняшней реальности.
Вход — по билетам.
Вечера джаза на крыше от «Города-курорта».
Когда: 31 мая. Где: ул. Ленинградская, 64.
Мероприятие проходит под открытым небом с видом на старый город и будет сопровождаться живыми выступлениями одного из ведущих джазовых коллективов. В программе — исполнение джазовых стандартов и хитов разных лет, рассказ ведущего об архитектуре и истории окрестностей, угощение лёгкими закусками, сервировка столов с цветами и свечами.
Вход — платный.
Выставка «Народный кутюр, или уйма всякого наряда» (0+) в галерее ремесел.
Когда: 31 мая — 1 июня. Где: ул. Некрасовской, 78.
Выставку представили в галерее ремесел Агентства социокультурных технологий. Экспозиция посвящена народному костюму Самарского края и его современным интерпретациям. Посетителям покажут более 30 образов — от точных реплик традиционной одежды до работ современных дизайнеров и студентов, вдохновлённых местным фольклором. Над проектом работали 10 мастеров и специалисты в области этнографии и моды.
Вход — свободный.
Показы в кинотеатре под открытым небом «Филин».
Когда: 31 мая — 1 июня. Где: 4-ая очередь набережной.
На этой неделе на набережной у «Ладьи» продолжает работу бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин».
31 мая, суббота.
17:00 — Самарский край. С любовью на память (2018, документальный, 6+);17:30 — Домовёнок Кузя (2024, 6+);19:10 — Школьный вальс (1977, 16+);20:45 — Достучаться до небес (1997, 18+).
1 июня, воскресенье — День защиты детей.
16:30 — Сборник мультфильмов «На задней парте» (1978−1985, 6+);17:20 — Старик Хоттабыч (1956, 0+);18:55 — Частное пионерское. Ура, каникулы! (2015, 6+);20:45 — Чебурашка (2022, 6+).
Вход —свободный.
Выставка «Последний художник» (0+) в галерее «Новое пространство».
Когда: 31 мая — 1 июня. Где: пр. Ленина, 14а.
В экспозиции представлены произведения поволжских художников из собрания ульяновского коллекционера Валерия Смыгалина. Проект поднимает вопрос о том, как изменяется само понятие художника и искусства в новых реалиях.
Выставка продлится до 29 июня. Вход — свободный.
Обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+) в музее-галерее «Заварка».
Когда: 1 июня, 16:00. Где: ул. Самарская, 207.
Этот особняк — один из ярких примеров деревянного зодчества Самары. Посетителям расскажут об истории здания и его владельцах — Михаиле Маштакове и Николае Маркове.
Вход — свободный.
Мероприятия в Музее Эльдара Рязанова для детей и родителей, приуроченные ко Дню защиты.
Когда: 1 июня. Где: ул. Фрунзе, 120.
В 12:00 начнётся игротека «В поисках золотого ключика» (6+), где участникам предстоит сыграть в настольную игру-бродилку по сказке Алексея Толстого «Золотой ключик», а также в популярные советские игры, такие как «Колокольчик», «В путь, друзья» и другие.
В 14:00 состоится мастер-класс «Жил высокий гражданин» (6+), на котором дети вместе с родителями познакомятся с дядей Стёпой — знаменитым персонажем стихов Сергея Михалкова — и создадут коллаж с героями любимых детских книг.
В 15:00 начнётся показ фильма «Первоклассница» (реж. Илья Фрэз, 1948, 0+), а в 17:00 зрителей ждёт картина «Слон и верёвочка» (реж. Илья Фрэз, 1945, 6+).
Вход — свободный.
Открытие II Большого театрального фестиваля в Самарском академическом театре драмы.
Когда: 1 июня. Где: пл. Чапаева.
В рамках фестиваля самарская драма представит самые яркие спектакли прошедшего 174-го сезона — среди них «Тартюф» (16+), «Ladies» night«(16+), “Два благородных дона” (16+), “Полёт над гнездом кукушки” (16+), “И никого не стало” (16+), “Шесть блюд из одной курицы” (16+), “Весы” (16+) и весеннюю премьеру — комедию “Женитьба Бальзаминова” (12+). На экспериментальной сцене — документальный спектакль “НА ДНЕ.DOC” (18+), поставленный Дмитрием Крестьянкиным, который покажут уже в первый день фестиваля.
Вход — по билетам.
Концерт (12+) скрипача-виртуоза Юрий Башмета.
Когда: 1 июня, 20:00. Где: амфитеатр на Площади Славы.
Концерт пройдет в честь 185-летия со дня рождения композитора Петра Чайковского. Солистами концерта выступят молодые певцы: Эльмира Караханова, Данила Князев, Валерия Торунова, Давид Посулихин, Николай Землянских и Игорь Онищенко. Также запланированы танцевальные номера от артистов балета Большого театра Дениса Родькина и Элеоноры Севенард. Музыкальные произведения исполнят лауреат конкурса имени Чайковского виолончелист Александр Рамм и гобоист Федор Освер. Ведущим вечера будет заслуженный артист России Алексей Дубровский.
Вход — свободный.
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