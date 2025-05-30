В Чехии учительницу отправили под суд за честные слова об Украине: она сказала детям правду прямо на уроке

Учительница из Праги во время урока высказала свое мнение относительно конфликта на Украине. Она честно призналась детям, что солидарна с официальным взглядом Москвы на ситуацию, и рассказала, в чем он состоит. За откровенную речь Мартину Беднаржову приговорили к семи месяцам условно, пишет агентство CTK.
Педагога отправили под суд за слова, высказанные на уроке литературы. Она попыталась объяснить восьмиклассникам реальную картину происходящего на Украине. Однако суд в Праге не поприветствовал такой подход. Инстанция не только назначила условный срок, но и отстранила учительницу от преподавания на три года.
Отмечается, что дело Мартины Беднаржовой уже рассматривалось судом. С педагога снимали обвинения. Однако в январе 2025 года суд вновь отправил дело на рассмотрение. Согласно обвинению, Мартине Беднаржовой должны были дать реальный срок.
Ранее крымчанина признали виновным в приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Он планировал выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ.