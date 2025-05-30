В Чехии учительницу отправили под суд за честные слова об Украине: она сказала детям правду прямо на уроке

Педагога отправили под суд за слова, высказанные на уроке литературы. Она попыталась объяснить восьмиклассникам реальную картину происходящего на Украине. Однако суд в Праге не поприветствовал такой подход. Инстанция не только назначила условный срок, но и отстранила учительницу от преподавания на три года.