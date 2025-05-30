Психолог озвучила способы справиться со стрессовой ситуацией

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что тревога и стресс — вполне естественная реакция на определенные жизненные ситуации. Другое дело, что перманентный стресс не просто негативно сказывается на состоянии, а буквально забирает чувство счастья, превращая его в негатив. Чтобы вернуть ощущение радости можно также использовать медитации, для этого требуется принять удобную позу, закрыть глаза, расслабить лицо и несколько раз глубоко вздохнуть, а затем вспомнить или представить место, где тепло и уютно. Чем подробней будет картинка — тем лучше.