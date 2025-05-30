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Психолог озвучила способы справиться со стрессовой ситуацией

Психолог Игонина: при стрессе вспоминайте вкус клубники и считайте вдохи.

Источник: Комсомольская правда

Постоянные стрессы и тревога, пожалуй, главные спутники жителя современного мегаполиса. Как справиться с эмоциями, рассказала в разговоре с изданием «РИАМО» специалист службы психологической помощи Екатерина Игонина.

— Чтобы использовать образы для снятия повышенной тревожности, специально фиксируйте в памяти обстановку или состояние, в которых вы чувствовали себя комфортно, спокойно. Представляйте их, а еще облака, лес, морские волны, любимую музыку, брызги воды или вкус клубники, — посоветовала специалист.

Психолог также посоветовала использовать дыхательные техники. Для этого следует приложить ладони к животу и медленно вдыхать и выдыхать, считая до десяти.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что тревога и стресс — вполне естественная реакция на определенные жизненные ситуации. Другое дело, что перманентный стресс не просто негативно сказывается на состоянии, а буквально забирает чувство счастья, превращая его в негатив. Чтобы вернуть ощущение радости можно также использовать медитации, для этого требуется принять удобную позу, закрыть глаза, расслабить лицо и несколько раз глубоко вздохнуть, а затем вспомнить или представить место, где тепло и уютно. Чем подробней будет картинка — тем лучше.