Психолог озвучила способы справиться со стрессовой ситуацией

Постоянные стрессы и тревога, пожалуй, главные спутники жителя современного мегаполиса. Как справиться с эмоциями, рассказала в разговоре с изданием «РИАМО» специалист службы психологической помощи Екатерина Игонина.
— Чтобы использовать образы для снятия повышенной тревожности, специально фиксируйте в памяти обстановку или состояние, в которых вы чувствовали себя комфортно, спокойно. Представляйте их, а еще облака, лес, морские волны, любимую музыку, брызги воды или вкус клубники, — посоветовала специалист.
Психолог также посоветовала использовать дыхательные техники. Для этого следует приложить ладони к животу и медленно вдыхать и выдыхать, считая до десяти.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что тревога и стресс — вполне естественная реакция на определенные жизненные ситуации. Другое дело, что перманентный стресс не просто негативно сказывается на состоянии, а буквально забирает чувство счастья, превращая его в негатив. Чтобы вернуть ощущение радости можно также использовать медитации, для этого требуется принять удобную позу, закрыть глаза, расслабить лицо и несколько раз глубоко вздохнуть, а затем вспомнить или представить место, где тепло и уютно. Чем подробней будет картинка — тем лучше.