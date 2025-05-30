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Как получить красивый загар и не навредить коже: советы косметолога

Косметолог Шухман: начинать загорать в первые дни можно не дольше 15 минут.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы получить красивый загар и при этом не навредить коже, важно постепенно привыкать к солнцу, а также учитывать фототип и индивидуальные особенности кожи. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом «РИАМО» врач-косметолог Елизавета Шухман.

— Начинать загорать следует постепенно. Первые солнечные ванны не должны превышать 10−15 минут в утренние или вечерние часы. При этом россиянам следует учитывать индивидуальный фототип, — заявила специалист.

По ее словам, людям со светлой кожей и рыжими волосами и вовсе не следует находиться на пляже дольше семи минут. При этом, важно избегать пребывания на открытом солнце с 11.00 до 16.00.

Загар может стать угрозой для здоровья, если не соблюдать меры предосторожности. Меланома кожи — это злокачественная опухоль, которая развивается из пигментных клеток. Она становится все более распространенной из-за активного воздействия солнца, передает 360.ru.

Ранее «Известия» сообщили, что солнечные лучи также могут нанести вред глазам. Синий спектр света способен вызывать серьезные проблемы: от временного ослепления до повреждения сетчатки. Надежной защитой послужат качественные солнцезащитные очки с линзами, блокирующими УФ-излучение.