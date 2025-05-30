Как получить красивый загар и не навредить коже: советы косметолога

Чтобы получить красивый загар и при этом не навредить коже, важно постепенно привыкать к солнцу, а также учитывать фототип и индивидуальные особенности кожи. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом «РИАМО» врач-косметолог Елизавета Шухман.