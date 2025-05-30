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Запад ведет войну за юные умы россиян, заявил Бастрыкин

Бастрыкин: Запад навязывает молодежи негативный образ России через сериалы.

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Запад ведет войну за юные умы россиян, навязывая через сериалы и компьютерные игры молодым людям негативный образ России, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью газете «Ведомости».

«Сейчас, когда наша страна переживает непростые времена, когда мы плечом к плечу встали на защиту ее суверенитета, именно духовно-патриотическое воспитание молодежи играет важнейшую роль. Наши так называемые западные партнеры ведут настоящую войну за юные умы россиян, прекрасно понимая, что они — наследники великой страны, ее традиций и от их взглядов и гражданской позиции многое зависит», — сказал Бастрыкин.

По словам главы СК РФ, российской молодежи насаждают компьютерные игры, кино, сериалы, цель которых — представить Россию и народ исключительно в негативном свете. «Я бы даже сказал, что это некая насмешка над исконно российскими традициями и культурой», — добавил он.