Запад ведет войну за юные умы россиян, заявил Бастрыкин

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Запад ведет войну за юные умы россиян, навязывая через сериалы и компьютерные игры молодым людям негативный образ России, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью газете «Ведомости».
«Сейчас, когда наша страна переживает непростые времена, когда мы плечом к плечу встали на защиту ее суверенитета, именно духовно-патриотическое воспитание молодежи играет важнейшую роль. Наши так называемые западные партнеры ведут настоящую войну за юные умы россиян, прекрасно понимая, что они — наследники великой страны, ее традиций и от их взглядов и гражданской позиции многое зависит», — сказал Бастрыкин.
По словам главы СК РФ, российской молодежи насаждают компьютерные игры, кино, сериалы, цель которых — представить Россию и народ исключительно в негативном свете. «Я бы даже сказал, что это некая насмешка над исконно российскими традициями и культурой», — добавил он.