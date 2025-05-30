Запад ведет войну за юные умы россиян, заявил Бастрыкин

«Сейчас, когда наша страна переживает непростые времена, когда мы плечом к плечу встали на защиту ее суверенитета, именно духовно-патриотическое воспитание молодежи играет важнейшую роль. Наши так называемые западные партнеры ведут настоящую войну за юные умы россиян, прекрасно понимая, что они — наследники великой страны, ее традиций и от их взглядов и гражданской позиции многое зависит», — сказал Бастрыкин.