Бастрыкин призвал снимать в России больше идейно наполненных фильмов

«Нашему обществу требуется больше правдивых и идейно наполненных кинопроизведений, герои которых могли бы стать положительными примерами для молодого поколения. Ведь в реальной жизни у нашей страны очень много историй, которые могут вдохновить, придать положительный импульс», — сказал он в интервью газете «Ведомости».