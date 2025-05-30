Бастрыкин призвал снимать в России больше идейно наполненных фильмов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости снимать в России больше идейно наполненных фильмов для профилактики подростковой преступности.
«Нашему обществу требуется больше правдивых и идейно наполненных кинопроизведений, герои которых могли бы стать положительными примерами для молодого поколения. Ведь в реальной жизни у нашей страны очень много историй, которые могут вдохновить, придать положительный импульс», — сказал он в интервью газете «Ведомости».
В то же время, по его словам, в интернете большое количество фильмов, роликов, которые демонстрируют насилие. По мнению Бастрыкина, подобные материалы могут способствовать совершению преступлений несовершеннолетними.
«Создание произведений, о которых я говорил выше, — это один из способов профилактики подростковой преступности. Нам нужно переключить внимание молодежной аудитории на действительно качественные и стоящие материалы», — сказал он.