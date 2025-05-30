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В России вступили в силу штрафы за отказ обслуживать клиентов без биометрии

Компании, отказывающиеся обслуживать клиентов без биометрии, заплатят штраф.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Штрафы для компаний, которые отказываются обслуживать клиентов без биометрических данных, вступили в силу в России с 30 мая.

Согласно соответствующему федеральному закону, изменения вносятся в статью 14.8 Кодекса об административных правонарушениях. Компании привлекаются к административной ответственности в том случае, если они отказываются заключать, исполнять, изменять или расторгать договор потребителем, который отказался от прохождения идентификации или аутентификации с использованием биометрии.

Для должностных лиц размер штрафа за это правонарушение варьируется от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.