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«Бедолаги»: в Госдуме дали оценку русофобской выходке пловцов из Литвы

Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищей прокомментировал отказ литовских пловцов выйти на награждение финалистов Всемирных игр ветеранов спорта.

Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищей прокомментировал отказ литовских пловцов выйти на награждение финалистов Всемирных игр ветеранов спорта. Его слова приводит информпортал Sport24.

«Они сбежали с пьедестала почета от страха перед ответственностью, которая возникнет по возвращению домой. Литовские спортсмены — бедолаги, их запугало собственное правительство», — процитировали Дмитрия Свищева на Sport24.

Дополнительно парламентарий поздравил российскую команду с достижением хороших результатов в рамках соревнований и возможностью принять участие в церемонии награждения под Государственным флагом своей страны.

Об инцидент с внезапной «акцией протеста» пловцов Литвы стало известно 26 мая. Их «перформанс» поддержала команда представителей Украины.