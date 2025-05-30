Совет безопасности Организации Объединённых Наций по запросу Российской Федерации проведёт заседание по Украине.
Заседание состоится в пятницу. Оно назначено из-за угроз глобальному миру на фоне действий европейских государств, которые пытаются помешать урегулированию украинского конфликта.
Мероприятие запланировано на 17:00 мск (10:00 по времени Нью-Йорка). В мае в СБ ООН председательствует Греция.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что российская сторона запросила заседание «зеркально». Он уточнил, что это стало ответом на просьбу «западников» организовать встречу по гуманитарной ситуации на Украине.
Ранее постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что Зеленский планирует обмануть президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.