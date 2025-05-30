С января РКН зафиксировал утечку 38 миллионов строк с личными данными россиян

За пять первых месяце в2025 года Роскомнадзор зафиксировал уже 30 крупных утечек личных данных россиян. В результате в открытом доступе оказались более 38 миллионов строк, которые содержали персональную информацию. Об этом пресс-служба ведомства сообщила ТАСС.