С января РКН зафиксировал утечку 38 миллионов строк с личными данными россиян

За пять первых месяце в2025 года Роскомнадзор зафиксировал уже 30 крупных утечек личных данных россиян. В результате в открытом доступе оказались более 38 миллионов строк, которые содержали персональную информацию. Об этом пресс-служба ведомства сообщила ТАСС.
«Всего с января по май текущего года Роскомнадзор зафиксировал 30 утечек данных, в результате которых скомпрометировано более 38 млн. строк информации», — пояснили в Роскомнадзоре.
Ранее KP.RU писал, что в России предлагают ввести общие правила по защите персональных данных для компаний.
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