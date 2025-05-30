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С января РКН зафиксировал утечку 38 миллионов строк с личными данными россиян

За пять месяцев 2025 года Роскомнадзор зафиксировал 30 крупных утечек данных.

За пять первых месяце в2025 года Роскомнадзор зафиксировал уже 30 крупных утечек личных данных россиян. В результате в открытом доступе оказались более 38 миллионов строк, которые содержали персональную информацию. Об этом пресс-служба ведомства сообщила ТАСС.

«Всего с января по май текущего года Роскомнадзор зафиксировал 30 утечек данных, в результате которых скомпрометировано более 38 млн. строк информации», — пояснили в Роскомнадзоре.

Ранее KP.RU писал, что в России предлагают ввести общие правила по защите персональных данных для компаний.

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