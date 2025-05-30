В России ужесточилась ответственность за утечку персональных данных

Так, если неправомерная передача данных затронула от 1 тысячи до 10 тысяч граждан, штраф для физлиц составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, а для организаций и ИП — от 3 миллионов до 5 миллионов рублей.