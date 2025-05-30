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В Самарской области сохранится жара до 33 градусов днем 30 мая

В пятницу в 63-м регионе столбики термометров вновь достигнут отметки в +33.

В пятницу в 63-м регионе столбики термометров вновь достигнут отметки в +33. Подробностями поделились представители Приволжского УГМС.

Местные синоптики прогнозируют на 30 мая малооблачную погоду. Каких-либо осадков в этот день в губернии не ожидают.

При этом температура воздуха в Самарской области составит от +28 до порядка +33 градусов по Цельсию. Плюс специалисты Приволжского УГМС обещают юго-восточный ветер с порывами примерно от 5 до 10 метров в секунду.

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