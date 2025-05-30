В Самарской области сохранится жара до 33 градусов днем 30 мая

В пятницу в 63-м регионе столбики термометров вновь достигнут отметки в +33. Подробностями поделились представители Приволжского УГМС.
Местные синоптики прогнозируют на 30 мая малооблачную погоду. Каких-либо осадков в этот день в губернии не ожидают.
При этом температура воздуха в Самарской области составит от +28 до порядка +33 градусов по Цельсию. Плюс специалисты Приволжского УГМС обещают юго-восточный ветер с порывами примерно от 5 до 10 метров в секунду.
Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!