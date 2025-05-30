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Кит Келлог назвал обоснованной обеспокоенность РФ расширением НАТО на восток

Келлог подтвердил, что вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторонанеоднократно предупреждала, что Москва выступает против членства Украины в НАТО. Это стало бы эскалацией конфликта. Спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог назвал опасения Москвы «справедливыми». Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

Спецпредставитель президента США, кроме того, ответил на вопрос о рассмотрении членства Киева в альянсе. По словам Кита Келлога, представители стран-членов НАТО даже не обсуждают такую возможность.

«Это справедливое опасение. Мы неоднократно говорили, что вопрос присоединения Украины к НАТО не обсуждается», — заключил спецпосланник президента США.

Глава МИД России Сергей Лавров указал, что курс на принятие Киева в альянс стал первопричиной возникшего конфликта. Этот же вопрос повлек за собой кризис безопасности в Европе, считает министр.