Кит Келлог назвал обоснованной обеспокоенность РФ расширением НАТО на восток

Российская сторонанеоднократно предупреждала, что Москва выступает против членства Украины в НАТО. Это стало бы эскалацией конфликта. Спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог назвал опасения Москвы «справедливыми». Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.