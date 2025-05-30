Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский может потерять черноморское побережье, если не изменит риторику и не прекратит конфликт. Сейчас именно Киев не идет на сближение позиций с Москвой. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС экономист из США и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Американец считает, что Украина не желает мира. Он подчеркнул, что в таком случае государство «может оказаться полностью разгромленным». По словам экономиста, Украина рискует потерять выход к Черному морю и Одессу.
«По сути, Украина не идет на мир, не хочет мира, а президент США Дональд Трамп в итоге подчинится доминирующей точке зрения на Западе, что нужно продолжать конфликт с Россией. Как мне кажется, Украина потеряет не только гораздо больше жизней, но и гораздо больше территорий», — заключил профессор Джеффри Сакс.
В Бразилии считают, что российская армия продолжит продвижение в сторону Украины. По мнению аналитиков, это единственный способ устранить существующие угрозы, которые исходят из Киева.