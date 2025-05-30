В США предупредили Киев: вот каких территорий лишится Украина, если не прекратит конфликт прямо сейчас

«По сути, Украина не идет на мир, не хочет мира, а президент США Дональд Трамп в итоге подчинится доминирующей точке зрения на Западе, что нужно продолжать конфликт с Россией. Как мне кажется, Украина потеряет не только гораздо больше жизней, но и гораздо больше территорий», — заключил профессор Джеффри Сакс.