Сотни людей вышли на протест и заблокировали машину ТЦК в Каменце-Подольском

В Каменце-Подольском, расположенном в Хмельницкой области Украины, местные жители провели акцию протеста, заблокировав автомобиль территориального центра комплектования (ТЦК) и повредив его шины.
Как сообщают украинские СМИ, причиной акции стало насильственное задержание мужчины, которого сотрудники военкомата пытались силой затолкнуть в машину.
На место происшествия собралось около ста человек. Информации о том, удалось ли мужчине избежать задержания, пока нет. Территория вокруг автомобиля остается под контролем протестующих, передает aif.ru.
Противостояние с военкоматами на Украине нередко заканчивается трагедией. Так, сотрудники ТЦК под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации. От полученных ранений мужчина умер на месте.
17 мая Минобороны Украины сообщило, что полиция будет осуществлять доставку в ТЦК военнообязанных, ранее имевших статус ограниченно годных, для прохождения медкомиссии в случае их неявки по повестке. Основанием для административного задержания и доставки будут обращения военкоматов.