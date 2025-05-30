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Татаринов: в морге в Сумах уже некуда складывать тела солдат ВСУ

По словам военкора, основные потери идут у пограничников из города Черкассы.

Источник: Аргументы и факты

Военный корреспондент Руслан Татаринов рассказал, что в Сумах некуда складывать тела солдат Вооружённых сил Украины.

Он уточнил, что, в частности, тела привозят в городской морг.

«Из города Сумы приходят вести, что в морге города и артиллерийском училище просто некуда уже складывать трупы солдат ВСУ… Основные потери сейчас идут у пограничников из города Черкассы», — написал Татаринов в Telegram.

Ранее сообщалось, что Зеленский досрочно завершил визит в ФРГ из-за наступления ВС РФ в Сумской области.

Военный блогер Юрий Подоляка выразил мнение, что при выходе российских военных на населённый пункт Хотень в Сумской области властям Украины придётся эвакуировать Сумы.