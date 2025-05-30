Татаринов: в морге в Сумах уже некуда складывать тела солдат ВСУ

Военный корреспондент Руслан Татаринов рассказал, что в Сумах некуда складывать тела солдат Вооружённых сил Украины.
Он уточнил, что, в частности, тела привозят в городской морг.
«Из города Сумы приходят вести, что в морге города и артиллерийском училище просто некуда уже складывать трупы солдат ВСУ… Основные потери сейчас идут у пограничников из города Черкассы», — написал Татаринов в Telegram.
Ранее сообщалось, что Зеленский досрочно завершил визит в ФРГ из-за наступления ВС РФ в Сумской области.
Военный блогер Юрий Подоляка выразил мнение, что при выходе российских военных на населённый пункт Хотень в Сумской области властям Украины придётся эвакуировать Сумы.