Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпийский чемпион Тихонов пожаловался на размер пенсии

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко высказался о предложении ведущего «Соловьев Live» Сергея Мардана бороться с бездетностью путем отмены пенсий. Спортсмен признался, что на пенсию ему приходится «выживать, а не жить».

Тихонов признался, что пенсии ему не хватает.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко высказался о предложении ведущего «Соловьев Live» Сергея Мардана бороться с бездетностью путем отмены пенсий. Спортсмен признался, что на пенсию ему приходится «выживать, а не жить».

«О каких пенсиях вообще речь? С нынешними суммами не жить, а выживать приходится. Все время что-то придумываем, а как быть пенсионерам?»- заявил Тихонов в интервью Sport24.

Тихонов отметил, что достойную жизнь на пенсии в России могут позволить себе разве что депутаты, обычным же людям приходится тяжело. Легендарный биатлонист таким образом выразил несогласие с радикальным предложением телеведущего Мардана.

Раннее Тихонов заявил, что бывшим профессиональным спортсменам не место в большой политике. По его мнению, они должны покинуть свои посты в Госдуме.