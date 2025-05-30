Олимпийский чемпион Тихонов пожаловался на размер пенсии

Тихонов признался, что пенсии ему не хватает.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко высказался о предложении ведущего «Соловьев Live» Сергея Мардана бороться с бездетностью путем отмены пенсий. Спортсмен признался, что на пенсию ему приходится «выживать, а не жить».
«О каких пенсиях вообще речь? С нынешними суммами не жить, а выживать приходится. Все время что-то придумываем, а как быть пенсионерам?»- заявил Тихонов в интервью Sport24.
Тихонов отметил, что достойную жизнь на пенсии в России могут позволить себе разве что депутаты, обычным же людям приходится тяжело. Легендарный биатлонист таким образом выразил несогласие с радикальным предложением телеведущего Мардана.
Раннее Тихонов заявил, что бывшим профессиональным спортсменам не место в большой политике. По его мнению, они должны покинуть свои посты в Госдуме.