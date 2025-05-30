Стрельба произошла между украинскими пограничниками и цыганами в Закарпатье

Вооруженный конфликт произошел 29 мая в Закарпатье. Огонь открыли представители пограничной службы Украины. Военные ранили женщину и ребенка из цыганского лагеря. Об этом рассказал журналист Виталий Глагола. Его слова цитирует издание «Страна».
Он сообщил, что конфликт начался в ходе проверки украинцами цыганского лагеря. Военные считали, что жители переправляли беженцев через границу. В результате конфликта пограничники открыли огонь. Они использовали резиновые пули.
После инцидента в больницу доставили раненную в живот и руку женщину, ребенка и двух пограничников. По словам журналиста, цыгане попытались заблокировать подразделение военных в Большом Березном, но им это не удалось.
Белорусский лидер Александр Лукашенко, между тем, обращаясь к местным пограничникам, подчеркнул, что сейчас на госгранице сохраняется неспокойная ситуация. Однако президент уведомил, что военные готовы принять на себя удар в случае любого нападения.