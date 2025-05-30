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Таинственный Бэнкси представил новую работу

Британский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Бэнкси, представил свою новую работу, однако скрывает ее местоположение.

Британский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Бэнкси, представил свою новую работу, однако скрывает ее местоположение.

На снимках, опубликованных в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), изображена глухая бежевая стена. На ней по трафарету нарисован маяк с надписью: «Я хочу быть тем, что вы видите во мне». Искусно созданная тень от ближайшего столба создает эффект, будто маяк — это всего лишь отражение одного из элементов городского пейзажа.

Второе фото, на котором видна стена в более широком плане, показывает двоих прохожих с собаками, но не раскрывает местонахождение рисунка.

Пользователи интернета выдвигают версии о том, что новая работа Бэнкси может находиться в Марселе, Франция.

Бэнкси — загадочный художник, который изменил восприятие уличного искусства. Его ироничные произведения, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, вызывают интерес у журналистов, фотографов, вандалов, критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз продавались на аукционах за шестизначные суммы.

В прошлом году новую картину Бэнкси украли через несколько часов после создания.