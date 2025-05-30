Таинственный Бэнкси представил новую работу

На снимках, опубликованных в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), изображена глухая бежевая стена. На ней по трафарету нарисован маяк с надписью: «Я хочу быть тем, что вы видите во мне». Искусно созданная тень от ближайшего столба создает эффект, будто маяк — это всего лишь отражение одного из элементов городского пейзажа.