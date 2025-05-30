Уличный художник Бэнкси опубликовал фото новой работы в неизвестном городе

Напомним, что Бэнкси — это псевдоним британского уличного художника. Он также занимается политической активностью и режиссурой. На протяжении многих лет Бэнкси удавалось скрывать свою личность. Настоящее имя художника раскрыли осенью 2023 года. Бэнкси украшает стены домов в самых разных уголках мира.