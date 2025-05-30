Проект о штрафах за вождение под воздействием лекарств призвали доработать

«Список большой, и некоторые неадекватные водители знают об этих эффектах. Принимают приличную дозу, за рулём едут словно под “кайфом”, а алкоголем от них не пахнет. Сотрудники ГАИ ничего сделать не могут, потому что даже если в крови у водителей такой препарат найдут, то им за это ничего не будет», — считает лидер СРЗП.