Проект о штрафах за вождение под воздействием лекарств призвали доработать

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов призвал правительство доработать законопроект о введении штрафов за управление транспортом под воздействием лекарств, в том числе утвердить новый список медицинских препаратов.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект правительства, которым вводится административное наказание за управление транспортом под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание.
«Ко второму чтению законопроекта правительство должно подготовить открытый и доступный для граждан список “запрещённых” препаратов и определить их максимально допустимую концентрацию в крови», — сказал Миронов РИА Новости.
Политик напомнил, что в действующей редакции КоАП предусмотрено наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, при этом в нём нет никакой ответственности за вождение после приёма большого перечня лекарств, которые не являются наркотическими, но вызывают состояние, похожее с опьянением — сонливость, снижение реакции и внимания водителя. Это, по словам депутата, могут быть сильные обезболивающие, транквилизаторы, антидепрессанты, противосудорожные и противоаллергические препараты.
«Список большой, и некоторые неадекватные водители знают об этих эффектах. Принимают приличную дозу, за рулём едут словно под “кайфом”, а алкоголем от них не пахнет. Сотрудники ГАИ ничего сделать не могут, потому что даже если в крови у водителей такой препарат найдут, то им за это ничего не будет», — считает лидер СРЗП.
Миронов уточнил, что поправки кабмина в КоАП принимать нужно, и в первом чтении депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» законопроект поддержали, но теперь необходимо, чтобы благими усилиями авторов инициативы у автомобилистов не возникли большие проблемы, например, у аллергиков.
«От этой болезни сегодня страдает как минимум четверть населения страны. Время от времени многие люди принимают антигистаминные препараты, а это вялость, сонливость, снижение внимания. Поскольку в законопроекте о перечне и допустимых дозах ничего не говорится, и нормативные документы к нему не подготовлены, то есть риск, что людей могут начать наказывать даже за незначительное количество препарата в крови», — отметил парламентарий.
Он считает, что автомобилисты должны знать, что им грозит за приём того или иного лекарства. Также Миронов не исключил, что для согласования новых правил потребуется проведение публичных слушаний с привлечением депутатов, экспертов и представителей общественных организаций.
Лидер партии рассказал, что возникают важные технические вопросы, например, к медицинским организациям, которые проводят освидетельствование водителей, насчет того, есть ли у них нужное лабораторное оборудование, и могут ли такие организации гарантировать, что медосвидетельствование будет проходить чётко и без ошибок.
«Теперь на упаковках многих лекарств нужно будет прямо указывать, что они влияют на управление автомобилем, и что водитель может быть лишен прав, если в крови у него найдут какой-то конкретный препарат. Впрочем, я сомневаюсь, что фармацевтические компании уже завтра начнут вносить изменения на свои упаковки, поэтому депутатам предстоит провести отдельную работу и в этом направлении», — заключил Миронов.