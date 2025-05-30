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В Непале задержали американца Ушакова после скоростного восхождения на Эверест

В Непале был задержан американец Эндрю Ушаков, который быстро поднялся на Эверест после своего прибытия в страну.

В Непале был задержан американец Эндрю Ушаков, который быстро поднялся на Эверест после своего прибытия в страну. Его подозревают в попытке вывоза незадекларированной иностранной валюты, сообщает портал Alpagama.

Согласно информации ресурса, Ушаков является клиентом компании Нирмал Пурджа Elite Exped. При проверке его багажа в аэропорту были обнаружены $20 тысяч. Как пояснил сам задержанный, он привез эти деньги из США и планировал вернуться с ними обратно.

В результате американца оштрафовали на сумму $60 тысяч за нарушение правил обращения с иностранной валютой. В настоящее время он находится под стражей, так как штраф еще не оплачен.

Ушаков покорил Эверест менее чем за четыре дня. По словам Пурджи, восхождение началось 15 мая в 00:30, а команда достигла вершины 19 мая в 9:22 утра.

Пурджа — один из самых известных непальских альпинистов, сейчас живет в США. В октябре прошлого года сообщил о своем новом достижении — теперь у него 50 успешных восхождений на восьмитысячники, что значительно превышает результаты других альпинистов в мире.