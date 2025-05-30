Два жителя Ставрополья получили 13 и 16 лет за госизмену и подготовку теракта

По данным следствия, Тушов переписывался в соцсетях с представителем украинских спецслужб. По поручению СБУ он нашёл самодельные взрывные устройства в тайнике в селе Московское. Вместе с Сень они планировали активировать устройство и прикрепить его к одной из железнодорожных цистерн с нефтепродуктами в Михайловске.