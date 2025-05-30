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Небензя: Киев стоит перед выбором — мир или поражение на поле боя

РФ нацелена на серьёзный переговорный процесс.

Источник: Аргументы и факты

Киеву следует выбрать мирное урегулирование или неминуемое поражение, заявил постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

«Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта», — сказал он.

Заявление прозвучало в ходе заседания СБ ООН.

Небензя подчеркнул, что российская сторона нацелена на серьёзный переговорный процесс. Он напомнил, что Украина прервала переговоры в 2022 году.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что второй раунд переговоров состоится в понедельник в Стамбуле.

Ранее Небензя заявил, что Зеленский планирует обмануть президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.