Киеву следует выбрать мирное урегулирование или неминуемое поражение, заявил постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
«Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе заседания СБ ООН.
Небензя подчеркнул, что российская сторона нацелена на серьёзный переговорный процесс. Он напомнил, что Украина прервала переговоры в 2022 году.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что второй раунд переговоров состоится в понедельник в Стамбуле.
Ранее Небензя заявил, что Зеленский планирует обмануть президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.