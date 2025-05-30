В России выросли штрафы за утечку персональных данных

В России продолжают бороться с неправомерной передачей конфиденциальных данных. Так, с 30 мая на территории страны увеличили штрафы за соответствующие нарушения. Кроме того, за повторные утечки информации компании будут наказаны на сумму в размере 1−3% от товарооборота.
Штраф зависит от количества пострадавших от действий злоумышленников. Например, в случае утечки данных 1000−10 000 граждан размер компенсации для физических лиц составит от 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. Организации при таком раскладе будут оштрафованы на 3−5 миллионов рублей.
Максимальное наказание ждет тех, чьи неправомерные действия отразятся на более чем 100 тысячах жителей. В таком случае штраф для физических лиц составит 300−400 тысяч рублей, для должностных — 400−600 тысяч рублей, для организаций и индивидуальных предпринимателей — до 15 миллионов рублей.
В РФ также усилили меры по борьбе с мошенниками. С 1 июня начнет действовать новый закон о снятии и переводе средств.