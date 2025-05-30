В России выросли штрафы за утечку персональных данных

В России продолжают бороться с неправомерной передачей конфиденциальных данных. Так, с 30 мая на территории страны увеличили штрафы за соответствующие нарушения. Кроме того, за повторные утечки информации компании будут наказаны на сумму в размере 1−3% от товарооборота.