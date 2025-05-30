Камчатская полиция лишила российского паспорта уроженку Киргизии

Камчатские полицейские лишили гражданства России 39-летнюю уроженку Киргизии. Об этом проинформировала пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.
Там указали, что такое решение прибыло принято после того, как полиция установила факты совершения женщиной действий, создающих угрозу национальной безопасности России. Также ее действия оказали негативное влияние на общественно-политическую стабильность в обществе.
Паспорт гражданина России у женщины был изъят. В трехдневный срок теперь уже бывшая гражданка России должна покинуть нашу страну.
Отмечается, что гражданство РФ уроженка Киргизии получила в 2020 году.
Ранее сообщалось, что в Рязани сразу четверо иностранцев решили поступить на военную службу после рейда.