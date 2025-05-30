У более 100 пассажиров круизного лайнера «Михаил Булгаков» выявили норовирус

Жалобы на симптомы — тошноту, диарею и слабость — начали поступать уже в середине рейса. В городе Углич зафиксировано 19 обращений, включая несовершеннолетних. Двум отдыхающим предлагалась госпитализация, но они отказались от стационарного лечения. Несмотря на случаи заболевания, судно продолжило маршрут и прибыло в столицу без изменений в расписании.