Финансист раскрыла, как отличить новые доллары от старых

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Отличить «старые» доллары от «новых» довольно легко даже неспециалисту, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
Любые банкноты время от времени меняют дизайн, и доллары США не исключение. Но к ним приковано больше внимания, поскольку «валюта № 1» имеет свободное хождение по миру. Для поездки за рубеж часто покупают именно наличные доллары.
По словам финансиста, сами США признают действующими купюры, выпущенные не ранее 1914 года, но по факту принимают их только госструктуры.
«На чужих курортах “старые” доллары либо вовсе не примут, либо возьмут по низкому курсу: периодически местные рынки наводняют фальшивые банкноты, а купюры старого образца проще подделать», — объяснила эксперт.
Новыми считаются «синие» доллары, которые печатают с 2004 года, старыми — «белые», выпущенные раньше. Основные отличия — появление заметной вертикальной голографической синей полосы, рельефных оттисков, смещение портрета влево, добавление других цветов. В обменнике нужно быть внимательным и свериться с актуальными фото, заключила Белянчикова.