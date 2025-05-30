PYOK: Стюардесса потеряла конечности из-за заражения кишечной палочкой

Многие дети испытывают трудности с посещением туалета в школе. Проблема в том, что состояние школьных уборных часто оставляет желать лучшего. Дети жалуются, что проще дождаться дома. Уролог-андролог Андрей Смерницкий объяснил, что такое воздержание не только вредно, но и опасно для здоровья. По его словам, считается нормальным ходить в туалет 4−10 раз в день. Позыв к мочеиспусканию возникает при объеме жидкости в мочевом пузыре более 550 миллилитров.