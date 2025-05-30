PYOK: Стюардесса потеряла конечности из-за заражения кишечной палочкой

Американская стюардесса United Airlines, Сара Дорман, лишилась ног и руки из-за тяжелого заражения кишечной палочкой. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).
Женщина слишком поздно обратилась за медицинской помощью, что привело к септическому шоку и почечной недостаточности. Врачи предупредили ее, что она может не прожить и 12 часов. Чтобы спасти жизнь, Дорман согласилась на ампутацию.
Женщине предстоит долгий путь восстановления. Ей придется оплатить большие счета за операцию и лечение. Семья Дорман запустила сбор средств, говорится в сообщении.
«Вечерняя Москва» обсудила с врачом-терапевтом, кандидатом медицинских наук Андреем Кондрахиным, что способствует развитию сепсиса и можно ли остановить опасный процесс.
В Великобритании 55-летняя культуристка Энн-Софи Байберг прервала отпуск из-за проблем с опорожнением кишечника, а по возвращении домой у нее обнаружили рак толстой кишки в четвертой стадии.
Многие дети испытывают трудности с посещением туалета в школе. Проблема в том, что состояние школьных уборных часто оставляет желать лучшего. Дети жалуются, что проще дождаться дома. Уролог-андролог Андрей Смерницкий объяснил, что такое воздержание не только вредно, но и опасно для здоровья. По его словам, считается нормальным ходить в туалет 4−10 раз в день. Позыв к мочеиспусканию возникает при объеме жидкости в мочевом пузыре более 550 миллилитров.