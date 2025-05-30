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Уличный художник Бэнкси показал новую работу

Местоположение изображения остается неизвестным.

Источник: Аргументы и факты

Уличный художник Бэнкси представил новую работу, однако её точное местоположение остаётся неизвестным.

На опубликованном в его аккаунте снимке изображено граффити на однотонной бежевой стене.

Композиция выполнена с использованием трафарета и изображает маяк. Интересный визуальный эффект создаёт падающая от ближайшего столба тень, благодаря которой маяк воспринимается как отражение этого объекта на тротуаре.

На граффити также размещена фраза: «Я хочу быть тем, что ты видишь во мне». В интернете пользователи активно обсуждают возможное место появления работы, выдвигая версии, среди которых наиболее популярной считается французский Марсель.

Между тем в Музее Москвы открывается новая выставка «Между Парижем и Москвой. Александра Бычкова и Сергей Кольцов». Проект станет продолжением выставки «Москвичка. Женщины советской столицы 1920−1930-х».