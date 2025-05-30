У берегов Калифорнии нашли затонувшую подводную лодку

Речь идет о субмарине USS F-1, потерпевшей крушение в 1917 году недалеко от Сан-Диего. Во время инженерных испытаний, проводившихся при переходе между Сан-Педро и Сан-Диего, лодка столкнулась с другой подводной лодкой — USS F-3. Авария произошла в условиях густого тумана, когда одновременно проводились испытания сразу нескольких субмарин: USS F-1, USS F-2 и USS F-3. После столкновения USS F-1 быстро затонула. Из 22 членов экипажа спастись удалось только троим.