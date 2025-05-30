SRF: в Швейцарии не могут начать устранять последствия обвала ледника

Армия Швейцарии не может начать устранять последствия обвала ледника, информирует портал Швейцарского радио и телевидения (SRF).
В сообщении сказано, что в настоящее время в регионе сохраняется угроза обвала.
Для операции по ликвидации последствий ЧП ВС Швейцарии мобилизовали свыше 50 человек.
«Армия держит наготове тяжёлую технику, но из-за сохраняющейся опасности после обвала в Блаттене пока не может приступить к операции», — говорится в публикации.
Напомним, инцидент случился в долине Лётченталь. Отколовшийся ледник Бирх, а также грязевой поток уничтожили основную часть населённого пункта Блаттен. В деревне проживало 300 человек. Один человек пропал без вести, остальных жителей эвакуировали.