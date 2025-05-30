Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SRF: в Швейцарии не могут начать устранять последствия обвала ледника

Отколовшийся в Альпах ледник почти полностью разрушил деревню в Швейцарии.

Источник: Аргументы и факты

Армия Швейцарии не может начать устранять последствия обвала ледника, информирует портал Швейцарского радио и телевидения (SRF).

В сообщении сказано, что в настоящее время в регионе сохраняется угроза обвала.

Для операции по ликвидации последствий ЧП ВС Швейцарии мобилизовали свыше 50 человек.

«Армия держит наготове тяжёлую технику, но из-за сохраняющейся опасности после обвала в Блаттене пока не может приступить к операции», — говорится в публикации.

Напомним, инцидент случился в долине Лётченталь. Отколовшийся ледник Бирх, а также грязевой поток уничтожили основную часть населённого пункта Блаттен. В деревне проживало 300 человек. Один человек пропал без вести, остальных жителей эвакуировали.