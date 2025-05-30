В Госдуме рассказали, как узнать о задолженности по ЖКХ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Информацию о наличии задолженности по оплате услуг ЖКХ можно узнать на портале «Госуслуги», в ГИС ЖКХ, а также по запросу в управляющую компанию или ТСЖ, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«Прежде всего информацию о наличии задолженности по оплате услуг ЖКХ можно узнать на портале “Госуслуги”, где в разделе “Квартплата и ЖКХ” доступны данные по начислениям, долгам, а также есть возможность оплаты. В ГИС ЖКХ доступен весь объём информации по адресу: задолженности, платёжные документы, поставщики услуг. Кроме того, можно направить запрос в управляющую компанию (УК) или ТСЖ, где предоставят информацию либо лично, либо по телефону, либо через личный кабинет на сайте», — сказал Якубовский.
Парламентарий уточнил, что большинство банков, например, Сбербанк, ВТБ и Тинькофф, отображают задолженности по ЖКХ при указании адреса и позволяют оплатить их напрямую.
Якубовский отметил, что правом на то, чтобы узнать о задолженности, обладают, в том числе, собственник помещения, зарегистрированный жилец, представитель по доверенности и судебные приставы. Он подчеркнул, что третьи лица без полномочий не имеют доступа к этой информации.
«Погасить задолженность можно несколькими способами, в том числе через “Госуслуги”, ГИС ЖКХ или приложение банка, наличными или картой в кассе УК, МФЦ, отделении Почты России, через терминалы оплаты, по квитанции — с QR-кодом или вручную по реквизитам. Вариантов погашения несколько: полная оплата — единым платежом, погашение частями — в любое время, с последующим уменьшением долга или рассрочка», — сказал он.
По его словам, чем раньше заняться данным вопросом, тем больше шансов урегулировать долг без последствий, таких как пени, отключение коммунальных услуг или передача в суд.