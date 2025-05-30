Пять москвичей вернулись домой после обмена пленными с Украиной

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пять москвичей вернулись домой в рамках обмена пленными с Украиной, сообщила РИА Новости столичный омбудсмен Татьяна Потяева.
Как ранее сообщило Минобороны РФ, инициированный Россией обмен по формуле 1000 на 1000 человек, о котором стороны договорились на переговорах в Стамбуле, состоялся. Он длился три дня — с 23 по 25 мая — и осуществлялся через территорию Белоруссии.
«Там был первый обмен, а потом еще. Вот в первой группе было пять человек. То есть за первый день обмена было пять москвичей», — рассказала Потяева.
Омбудсмен уточнила, что пока не владеет информацией о том, сколько москвичей было в группах в остальные дни обмена.
Минобороны РФ также сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. По данным ведомства, 25 мая из украинского плена возвращены 303 российских военнослужащих, взамен переданы 303 украинских военнопленных, а 24 мая Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 307 на 307.