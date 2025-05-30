В Госдуме призвали доработать проект о штрафах за вождение под действием лекарств

«Правительство должно подготовить открытый и доступный для граждан список “запрещенных” препаратов и определить их максимально допустимую концентрацию в крови. Список большой, и некоторые неадекватные водители знают об этих эффектах. Принимают приличную дозу, за рулем едут словно под “кайфом”, а алкоголем от них не пахнет. Сотрудники ГАИ ничего сделать не могут», — пояснил Миронов в интервью РИА Новости.