Как отличить новые доллары от старых

В России туристам следует внимательно различать «старые» и «новые» доллары перед зарубежными поездками, так как купюры старого образца могут не принять на иностранных курортах или обменять по заниженному курсу. Об этом рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.