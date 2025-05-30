Как отличить новые доллары от старых

Доллары время от времени меняют дизайн.
В России туристам следует внимательно различать «старые» и «новые» доллары перед зарубежными поездками, так как купюры старого образца могут не принять на иностранных курортах или обменять по заниженному курсу. Об этом рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
«На чужих курортах “старые” доллары либо вовсе не примут, либо возьмут по низкому курсу: периодически местные рынки наводняют фальшивые банкноты, а купюры старого образца проще подделать», — объяснила эксперт в беседе с «Прайм». По ее словам, к «новым» относят так называемые «синие» доллары, выпускаемые с 2004 года. Их отличают вертикальная голографическая синяя полоса, рельефные элементы, смещенный влево портрет и дополнительные цвета.
Курс доллара на внебиржевом рынке опустился ниже отметки в 79 рублей впервые с мая 2023 года. По состоянию на 29 мая 12:16 по московскому времени стоимость американской валюты достигла 78,93 рубля, что на 66 копеек меньше по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии.