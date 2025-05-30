Как узнать о задолженности по коммуналке

«Прежде всего информацию о наличии задолженности по оплате услуг ЖКХ можно узнать на портале “Госуслуги”, где в разделе “Квартплата и ЖКХ” доступны данные по начислениям, долгам, а также есть возможность оплаты. В ГИС ЖКХ доступен весь объем информации по адресу: задолженности, платежные документы, поставщики услуг. Кроме того, можно направить запрос в управляющую компанию (УК) или ТСЖ, где предоставят информацию либо лично, либо по телефону, либо через личный кабинет на сайте», — заявил Якубовский в интервью РИА Новости.