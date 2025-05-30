Как узнать о задолженности по коммуналке

Депутат объяснил, где проверить задолженность по коммуналке.
Узнать о наличии задолженности по оплате коммунальных услуг можно через портал «Госуслуги», систему ГИС ЖКХ или обратившись в управляющую компанию. Также долги по ЖКХ отображаются в онлайн-сервисах крупнейших банков. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«Прежде всего информацию о наличии задолженности по оплате услуг ЖКХ можно узнать на портале “Госуслуги”, где в разделе “Квартплата и ЖКХ” доступны данные по начислениям, долгам, а также есть возможность оплаты. В ГИС ЖКХ доступен весь объем информации по адресу: задолженности, платежные документы, поставщики услуг. Кроме того, можно направить запрос в управляющую компанию (УК) или ТСЖ, где предоставят информацию либо лично, либо по телефону, либо через личный кабинет на сайте», — заявил Якубовский в интервью РИА Новости.
Помимо этого, парламентарий отметил, что задолженность по ЖКХ может отображаться в мобильных приложениях таких банков, как Сбербанк, ВТБ и Тинькофф. Получить сведения о долгах могут собственники жилья, зарегистрированные жильцы, представители по доверенности и судебные приставы. Третьим лицам доступ к такой информации закрыт.
Ранее эксперты рекомендовали при обнаружении в квитанции по ЖКХ необычно высокой суммы сначала выяснить причину и при необходимости обращаться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, в том числе через портал «Госуслуги. Дом». В случае ошибок или спорных начислений собственники могут также направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию через ГИС ЖКХ или обратиться в Роспотребнадзор и суд для защиты своих прав.