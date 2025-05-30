Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленая среда. Как правильно сочетать растения для альпийского газона на даче

В прошлой публикации наш консультант Татьяна Кучумова дала несколько общих рекомендаций по оформлению зеленых зон приусадебного участка в альпийском стиле. А теперь рассмотрим практические аспекты применения этих знаний.

Источник: МК.RU Самара

В прошлой публикации наш консультант Татьяна Кучумова дала несколько общих рекомендаций по оформлению зеленых зон приусадебного участка в альпийском стиле.

Мы рассказали о основных растениях, применяемых для этого, их свойствах и особенностях. А теперь рассмотрим практические аспекты применения этих знаний.

Предположим, что у нас участок примерно 100 м², и мы хотим создать живой, экологичный и красивый дизайн без классического газона. Вот как можно распределить растения:

Вот вам примерная схема посадки альтернативного газона.

Солнечная зона (30 м²).

Хорошее освещение, бедная или средняя почва, сухое место.

Растения: Чабрец обыкновенный (Thymus vulgaris) — 15−20 шт., можно выбрать несколько сортов: лимонный, карликовый и т.п.

Ясколка белая (Cerastium tomentosum) — 10−15 шт., создаст красивый серебристо-зелёный фон с белыми цветами.

Очиток едкий (Sedum acre) — 10 шт., Низкорослый, ярко-зелёный, цветёт жёлтым.

Молодило видное или плосколистное — 10 шт. Декоративные «розетки», хорошо сочетаются с камнями.

Камни и гравий можно использовать как декоративные элементы между куртинами растений.

Композиция хорошо подходит для оформления парадной части участка или вокруг клумб.

Альпийская мини-горка / сухой склон (15 м²).

Солнце или лёгкая полутень, дренаж важен!

Растения: Очитки (Sedum spurium, Sedum reflexum) разных сортов — 10−15 шт., камнеломка крупноплодная или армянская — 8−10 шт., молодило — 10 шт., тимьян ползучий (чабрец) — 10 шт., ясколка — 5−7 шт.

Совет: можно добавить валуны или плоские камни для создания эффекта скалистого ландшафта.

Такой участок не требует полива после приживления.

Полутенистая зона под деревьями (20 м²).

Тень от берёзы, яблони или других светлоствольных деревьев.

Растения: Барвинок малый (Vinca minor) — 20 шт., Располагайте в шахматном порядке — быстро заполнит пространство. Копытень европейский (Asarum europaeum) — 10 шт., очень стильно смотрится рядом с барвинком.

Мшанка шиловидная (Sagina subulata) — 5 шт., — на самых светлых местах этой зоны.

Живучка ползучая (Ajuga reptans) — 10 шт., цветёт ранней весной фиолетовыми колокольчиками.

Уход: полив нужен только в сильную засуху, аккуратно пропалывайте первые годы, пока растения не образуют плотный покров.

Влажное место (например, возле водостока или низины) — 10 м²

Если участок часто подтопляемый, лучше сделать мини-болото или просто выбрать подходящие виды растений.

Вариант 1: болотистый сад.

Ирис болотный (Iris pseudacorus) — 3−5 шт.

Осока острая (Carex acuta) — 5 шт.

Камыш озерный — 3−5 шт.

Хосты — 5 шт. (на границе).

Вариант 2: влаголюбивый «газон».

Полевица белая (Poa annua или Poa trivialis) — 1 м²

Остальную площадь можно оформить декоративной отсыпкой (щебень, галька).

Дорожки и акценты (внешний периметр, около входа) — 15 м²

Используем:

Мшанка шиловидная — по краям дорожек, между камнями (10−15 шт.).

Микроклевер — на основной проходной зоне (15−20 шт.).

Гравий или щебень — как основа дорожек.

Барвинок малый — по краям (10 шт.).

Полезные хитрости:

По микроклеверу можно ходить — он вынослив, но лучше не делать из него спортивные площадки.

Мшанка любит полив, поэтому её можно расположить рядом с зоной отдыха, где удобно поливать.

Оформление периметра участка — 10 м²

Клевер ползучий — 10−15 шт., лучше располагать по краю участка — он сам обогащает почву азотом.

Ясколка + чабрец — акцентные пятна у забора или входной группы.

Общие рекомендации:

Все эти растения не требуют стрижки.

Первые 1−2 года нужно аккуратно пропалывать и следить за поливом.

Подходят для семейных участков, особенно если есть дети или домашние животные.

Если хочется цветущего «газона» — добавьте немного очитка, ясколки, живучки и чабреца с цветами.

Еще больше советов по ландшафтному дизайну в нашей рубрике «Зеленая среда».

Розыгрыш уникальных призов для увлекающихся ландшафтным дизайном подписчиков «МК в Самаре» в Telegram и Дзене до 1 июня!