Зеленая среда. Как правильно сочетать растения для альпийского газона на даче

В прошлой публикации наш консультант Татьяна Кучумова дала несколько общих рекомендаций по оформлению зеленых зон приусадебного участка в альпийском стиле.
Мы рассказали о основных растениях, применяемых для этого, их свойствах и особенностях. А теперь рассмотрим практические аспекты применения этих знаний.
Предположим, что у нас участок примерно 100 м², и мы хотим создать живой, экологичный и красивый дизайн без классического газона. Вот как можно распределить растения:
Вот вам примерная схема посадки альтернативного газона.
Солнечная зона (30 м²).
Хорошее освещение, бедная или средняя почва, сухое место.
Растения: Чабрец обыкновенный (Thymus vulgaris) — 15−20 шт., можно выбрать несколько сортов: лимонный, карликовый и т.п.
Ясколка белая (Cerastium tomentosum) — 10−15 шт., создаст красивый серебристо-зелёный фон с белыми цветами.
Очиток едкий (Sedum acre) — 10 шт., Низкорослый, ярко-зелёный, цветёт жёлтым.
Молодило видное или плосколистное — 10 шт. Декоративные «розетки», хорошо сочетаются с камнями.
Камни и гравий можно использовать как декоративные элементы между куртинами растений.
Композиция хорошо подходит для оформления парадной части участка или вокруг клумб.
Альпийская мини-горка / сухой склон (15 м²).
Солнце или лёгкая полутень, дренаж важен!
Растения: Очитки (Sedum spurium, Sedum reflexum) разных сортов — 10−15 шт., камнеломка крупноплодная или армянская — 8−10 шт., молодило — 10 шт., тимьян ползучий (чабрец) — 10 шт., ясколка — 5−7 шт.
Совет: можно добавить валуны или плоские камни для создания эффекта скалистого ландшафта.
Такой участок не требует полива после приживления.
Полутенистая зона под деревьями (20 м²).
Тень от берёзы, яблони или других светлоствольных деревьев.
Растения: Барвинок малый (Vinca minor) — 20 шт., Располагайте в шахматном порядке — быстро заполнит пространство. Копытень европейский (Asarum europaeum) — 10 шт., очень стильно смотрится рядом с барвинком.
Мшанка шиловидная (Sagina subulata) — 5 шт., — на самых светлых местах этой зоны.
Живучка ползучая (Ajuga reptans) — 10 шт., цветёт ранней весной фиолетовыми колокольчиками.
Уход: полив нужен только в сильную засуху, аккуратно пропалывайте первые годы, пока растения не образуют плотный покров.
Влажное место (например, возле водостока или низины) — 10 м²
Если участок часто подтопляемый, лучше сделать мини-болото или просто выбрать подходящие виды растений.
Вариант 1: болотистый сад.
Ирис болотный (Iris pseudacorus) — 3−5 шт.
Осока острая (Carex acuta) — 5 шт.
Камыш озерный — 3−5 шт.
Хосты — 5 шт. (на границе).
Вариант 2: влаголюбивый «газон».
Полевица белая (Poa annua или Poa trivialis) — 1 м²
Остальную площадь можно оформить декоративной отсыпкой (щебень, галька).
Дорожки и акценты (внешний периметр, около входа) — 15 м²
Используем:
Мшанка шиловидная — по краям дорожек, между камнями (10−15 шт.).
Микроклевер — на основной проходной зоне (15−20 шт.).
Гравий или щебень — как основа дорожек.
Барвинок малый — по краям (10 шт.).
Полезные хитрости:
По микроклеверу можно ходить — он вынослив, но лучше не делать из него спортивные площадки.
Мшанка любит полив, поэтому её можно расположить рядом с зоной отдыха, где удобно поливать.
Оформление периметра участка — 10 м²
Клевер ползучий — 10−15 шт., лучше располагать по краю участка — он сам обогащает почву азотом.
Ясколка + чабрец — акцентные пятна у забора или входной группы.
Общие рекомендации:
Все эти растения не требуют стрижки.
Первые 1−2 года нужно аккуратно пропалывать и следить за поливом.
Подходят для семейных участков, особенно если есть дети или домашние животные.
Если хочется цветущего «газона» — добавьте немного очитка, ясколки, живучки и чабреца с цветами.
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