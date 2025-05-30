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На Закарпатье произошла перестрелка между пограничниками и цыганами

На границе в Закарпатской области Украины произошла перестрелка между сотрудниками погранслужбы и представителями цыганской общины.

На границе в Закарпатской области Украины произошла перестрелка между сотрудниками погранслужбы и представителями цыганской общины.

Поводом для конфликта стали подозрения пограничников в том, что цыгане могли быть причастны к незаконной переправке людей через границу.

— Стрельба между цыганами и пограничниками в Закарпатье, — сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Житель Мариуполя Алексей Моисеенко, занимавшийся поиском погибших и пропавших без вести после боев в городе, рассказал, что украинские военные выстрелили в спину полицейскому, наблюдавшему за передвижениями российских войск, когда тот решил сдаться в плен.

Людмила, жительница курской Суджи, поделилась с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном ужасами, которые она пережила, когда украинские солдаты применяли газ против мирных жителей и обстреливали подвалы.

Региональный прокурор Алексей Цуканов рассказал, что в августе 2024 года боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе вторжения в Курскую область убили беременную женщину на глазах у родственников и ее ребенка.