На Закарпатье произошла перестрелка между пограничниками и цыганами

Житель Мариуполя Алексей Моисеенко, занимавшийся поиском погибших и пропавших без вести после боев в городе, рассказал, что украинские военные выстрелили в спину полицейскому, наблюдавшему за передвижениями российских войск, когда тот решил сдаться в плен.