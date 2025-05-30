На Закарпатье произошла перестрелка между пограничниками и цыганами

На границе в Закарпатской области Украины произошла перестрелка между сотрудниками погранслужбы и представителями цыганской общины.
Поводом для конфликта стали подозрения пограничников в том, что цыгане могли быть причастны к незаконной переправке людей через границу.
— Стрельба между цыганами и пограничниками в Закарпатье, — сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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